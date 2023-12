La Gran Bretagna firma un nuovo accordo per inviare migranti in Ruanda

Kigali, 5 dic. (askanews) – Il ministro dell’Interno britannico, James Cleverly, e il collega agli Esteri ruandese, Vincent Biruta, firmano un nuovo accordo a Kigali, nel tentativo di salvare la proposta di Londra di inviare i migranti illegali in Ruanda, bloccata a metà novembre dalla Corte suprema del Regno Unito perché giudicata illegale.

Il nuovo trattato “risponderà alle preoccupazioni della Corte suprema garantendo in particolare che il Ruanda non espellerà verso un altro paese le persone trasferite nell’ambito della partnership”, ha precisato il ministero dell’Interno in un comunicato. Il trattato deve ora essere ratificato dai parlamenti dei rispettivi paesi.

“È chiaro che il Ruanda è un paese sicuro e che noi lavoriamo a un ritmo sostenuto per far avanzare questa partnership per fermare le imbarcazioni (che attraversano la Manica, ndr) e salvare vite”, ha assicurato Cleverly, secondo il comunicato.