La grande festa a Kansas City per la vittoria del Superbowl

Milano, 14 feb. (askanews) – In migliaia a Kansas City per festeggiare Mahomes e compagni per celebrare la vittoria dei Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers nel Super Bowl domenica a Las Vegas. Negli Stati Uniti la finale del campionato di football americano supera ormai i 110 milioni di telespettatori ogni anno ed è in assoluto lo spettacolo più visto.