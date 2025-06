La grande festa dei Baustelle a Firenze per 25 anni della band

Firenze, 3 giu. (askanews) – Le celebrazioni sono una cosa seria e i Baustelle hanno scelto di dare inizio ai festeggiamenti per i loro 25 anni insieme con El Galactico Festival – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto interamente dalla band che si è tenuto l’1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale.

Le due giornate – i cui biglietti sono interamente sold out – sono state l’occasione per celebrare la musica dal vivo, con un cast d’eccezione, ospiti a sorpresa e una scaletta unica per ciascuna giornata.

El Galactico Festival è stato un momento unico per celebrare la storia e l’identità artistica dei Baustelle. La lineup, con performance esclusive e ospiti speciali, diversi per ciascuna giornata, ha incarnato l’animo musicale dei Baustelle e un modo di fare musica al di fuori delle strade più battute.

L’idea di realizzare El Galactico Festival è nata dalla volontà di avere a che fare con due cose: il nuovo e l’ignoto. Niente revival, niente nostalgia: solo invenzione. Gli artisti scelti hanno la caratteristica di essere giovani e la capacità di porsi in modo alternativo rispetto agli stilemi ormai codificati. El Galactico Festival ha visto la riunione di artisti che credono nella musica live come forma di espressione e in quella popolare come forma sperimentale.

Con El Galactico Festival, i Baustelle hanno dimostrato che esiste ancora in Italia uno spazio fisico e reale dove la musica può essere vissuta per ciò che è: esperienza sensoriale, culturale, collettiva. Il festival ha restituito al pubblico il piacere dell’ascolto autentico, il gusto del rischio e la magia dell’incontro tra artista e spettatore. Un gesto poetico e politico al tempo stesso, per riaffermare l’urgenza della musica suonata, e la possibilità di costruire un rito collettivo fuori dal tempo. Dopo il Festival, i Baustelle proseguiranno il loro viaggio live con El Galactico summer live, il tour estivo che porterà la band nei principali festival italiani e poi le due date il 5 dicembre a Roma – Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) – Unipol Forum per concludere in maniera gloriosa un 2025 di cui i Baustelle saranno protagonisti.