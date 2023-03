La Greasemania continua a contagiare gli italiani

Milano, 6 mar. (askanews) – Un fenomeno di costrune, il musical Grease è più di uno spettacolo, negli anni si è trasformato in Greasemania, con un travolgente successo che si ripete di anno in anno, tanto che ha collezionato, dall’inaugurazione nel 2003, 320.000 spettatori, risultando lo spettacolo più applaudito.

Il Teatro Repower, anche nella stagione 2022/2023 ospita fino al 19 marzo il musical Grease di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto in Italia da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi. Dalla ripartenza del tour – nel febbraio 2022, dopo la ripresa post-pandemia – proprio dal teatro Repower di Milano lo spettacolo non si mai fermato e a oggi ha collezionato più di 80 repliche, tutte sold out, con oltre 100.000 biglietti venduti.

Dopo Milano, lo spettacolo continuerà il fortunato tour fino al 2 aprile e sarà in scena anche a Firenze (teatro Verde) e Genova (Politeama Genovese). Un classico con lo stile di oggi, che unisce le generazioni, e che rappresenta un appuntamento fisso a grande richiesta nei cartelloni del Teatro Repower, dove ha collezionato, dall’inaugurazione nel 2003, 320.000 spettatori, risultando lo spettacolo più applaudito.