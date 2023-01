Home > Askanews > La Groenlandia non è mai stata così calda da mille anni La Groenlandia non è mai stata così calda da mille anni

Roma, 20 gen. (askanews) – La Groenlandia non è mai stata così calda da mille anni. Lo dice uno studio di un gruppo di scienziati che ha perforato in profondità la calotta glaciale ricostruendo le temperature in Groenlandia dal 1000 d.c. al 2011.

