La Guardia costiera soccorre 573 migranti a largo della Sardegna

Roma, 22 feb. (askanews) – Portati in salvo dalla Guardia costiera italiana 573 migranti. Gli interventi sono stati effettuati dalla nave Diciotti e da tre motovedette dei comandi di Siracusa, Crotone e Reggio Calabria, a 70 miglia a largo di Capo Spartivento, Sardegna sud-occidentale.

Erano in difficoltà a bordo di due pescherecci sovraccarichi e in balia delle onde, con condizioni meteo sfavorevoli e in peggioramento. Recuperato anche il corpo di una persona deceduta.

Un altro migrante è stato portato d’urgenza nel porto di Roccella Jonica. Cinquantanove i minori sulle imbarcazioni, molti dei quali non accompagnati. La Nave Diciotti sbarcherà ad Augusta tutte le persone soccorse.