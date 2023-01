La Jeep Avenger è l'auto dell'anno al Motorshow di Bruxelles

Milano, 13 gen. (askanews) – La Jeep Avenger è stata nominata “Auto dell’anno 2023”. L’annuncio durante una cerimonia tenutasi al Motor Show di Bruxelles. È la prima volta che il marchio del gruppo Stellantis vince questo premio, con questo SUV 100% elettrico. Sette auto erano in corsa. Nel 2022, la Kia EV6 ha vinto il trofeo.

“Siamo super felici, molto orgogliosi perché per Jeep è stata la prima volta in assoluto nella short list come “Auto dell’anno”, e ovviamente la prima vittoria in assoluto, con un’auto che è stata pensata, progettata, prodotta in Europa per l’Europa, è la full electric del marchio”, ha commentato Antonella Bruno, responsabile di Jeep Europe.

La Jeep Avenger si è lasciata alle spalle la Volkswagen ID. Buzz e la Nissan Ariya, seconda e terza rispettivamente.

“È la prova che questo prodotto è eccezionale: è stato riconosciuto dalla giuria dell’Auto dell’anno, quindi sosterrà ovviamente le nostre vendite e il nostro lancio”, ha concluso Bruno.