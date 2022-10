La Juventus pubblica gli stipendi dei dirigenti: Agnelli non è il più pagato

Fra le pieghe del bilancio della Juventus di quest'anno si trovano anche gli stipendi dei dirigenti membri del CdA: ecco quanto guadagnano

Con la pubblicazione del bilancio la Juventus ha reso noti anche gli stipendi dei vari membri del Cda. Da Arrivabene ad Agnelli, il club bianconero ha scoperto le carte sulle cifre che entrano nelle tasche dei dirigenti.

Gli stipendi: Agnelli battuto da Arrivabene

Tra i dati usiciti da casa Juventus a fare notizia è il compenso percepito dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che intasca un milione lordo come compenso. Una cifra superiore a quella del presidente Andrea Agnelli, che non va oltre mezzo milione, così come guadagna il vice presidente Pavel Nedved.

Perché il presidente guadagna meno di altri membri

Colpisce come la cifra intascata da Arrivabene superi di gran lunga quella di presidente e vice presidente.

Somma che sale a 1,22 milioni di euro considerando anche i vari benefici non monetari (auto aziendale, coperture assicurative, assistenza sanitaria integrativa, housing allowance, ticket restaurant, più vari benefit). Il compenso dell’ex direttore della Ferrari è lievitato a dismisura rispetto alla passatastagione, quando nell’organigramma del Cda bianconero era un semplice consigliere. E lo stipendio si aggirava solamente sui 25 mila euro.

Cosa gioca a favore di Agnelli

Ovviamente è francamente poco credibile che il patron della Juventus guadagni meno di un milione di euro.

Infatti, per il numero uno aziendale, vanno tenute in conto anche le partecipazioni azionarie al club, quasi raddoppiate nell’ultimo anno e che ad oggi sono quasi centomila.