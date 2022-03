La Juventus saluta la Champions League: il Villareal travolge i bianconeri a Torino

La Juventus travolta a Torino dal Villareal: succede tutto nel secondo tempo allo Stadium. Tre reti fanno fuori i bianconeri dalla Champions League

La Juventus saluta la Champions League, a Torino il Villareal di Emery si impone 3-0 con le reti di Moreno e Danjuma su rigore e il gol di Pau Torres. Bianconeri spenti e senza idee, gli spagnoli ringraziano e nel secondo tempo prima sbloccano la gara e poi dilagano.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Rugani, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Estupinan, Capoue, Parejo, Trigueros; Lo Celso, Danjuma. Allenatore: Emery.

Il primo tempo di Juventus Villareal

I primi 45 minuti scorrono via tra ritmi bassi e qualche sbadiglio, ma è la Juventus a mostrarsi più pericolosa, mentre gli spagnoli fanno una gara ordinata con poche sbavature, però troppo poco pungenti in fase offensiva.

La squadra di Allegri invece ci prova e l’occasione più grande è quella che capita sul mancino di Vlahovic, che si stampa sulla traversa al minuto 21.

La ripresa

Il secondo tempo vede scendere in campo due squadre più spaventate che spregiudicate. Per mezz’ora quasi niente da registrare allo Stadium, con la Juventus che fatica a scardinare la difesa degli spagnoli, bassi e concentrati. Al 75′ la svolta, con Rugani che atterra Coquelin in area in modo falloso.

Calcio di rigore per il Villareal e Gerard Moreno gela lo Stadium. Poi le reti di Torres e Danjuma, sempre dal dischetto, siglano lo 0-3 finale per gli spagnoli.

Venerdì i sorteggi di Champions

Il giorno da cerchiare sul calendario per gli appassionati di Champions League è venerdì. Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Atletico Madrid, Benfica, Villareal, Real Madrid e Chelsea. I londinesi sono l’ultima qualificata con la vittoria per 2-1 in casa del Lilla.

