La leggenda Allyson Felix: Kamala Harris presidente sarebbe "monumentale"

Parigi, 26 lug. (askanews) – Allyson Felix è a Parigi per le Olimpiadi, ma gli occhi sono rivolti a Washington. Per lei, la campionessa con più medaglie della storia dell’atletica, la campagna elettorale per la Casa Bianca ha preso un nuovo sapore da quando Kamala Harris domenica sera è diventata la candidata democratica in pectore.

Trentotto anni, 31 medaglie di cui 11 olimpiche, sette d’oro, e 20 ai Mondiali, 14 d’oro. Le sue specialità, i 200 metri e i 4×400 con la staffetta degli Stati Uniti: oro olimpico nelle ultime 4 edizioni dei Giochi. Fra le altre cose di cui Allyson Felix vuole occuparsi ora che non corre più, c’è il sostegno alle atlete madri, per il ritorno alla competizione e per creare un nido che accolga i piccoli durante gli allenamenti e le gare.

E se Kamala Harris vincesse?

“Sarebbe monumentale. Come madre di una bambina nera, è una cosa che voglio vedere. Voglio che la veda lei, perché sappia che non ci sono limiti a quello che può fare. E penso anche al mio impegno per la salute delle madri: ho lavorato a fianco di Kamala anni fa, molto prima di tutto questo. Sì, sarebbe una cosa speciale”.

“Come vorrei essere ricordata? Naturalmente come una atleta competitiva, sono fiera di quello che ho fatto. E poi, per me combattere per i diritti delle donne in questo settore è molto molto importante”.

Il campo democratico punta sulle testimonianze di atleti, attori e in generale testimonial ben conosciuti, per portare alle urne le donne e gli afroamericani, due elettorati che furono cruciali quattro anni fa nella vittoria di Joe Biden contro Donald Trump.