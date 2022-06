La leggenda del pop britannico Sir Paul McCartney compie 80 anni

Roma, 18 giu. (askanews) – La leggenda del pop britannico, Sir Paul McCartney, ha compiuto 80 anni (il 18 giugno) e li ha festeggiati in tournée negli Stati Uniti, a conclusione del suo “Got back tour”, durante il quale ha riempito gli stadi americani per un mese e mezzo.

Sul palco per l’ultima data americana altre due icone della musica internazionale, Bruce Springsteen e John Bon Jovi; quest’ultimo gli ha anche intonato Happy Birthday davanti a 50.000 spettatori in New Jersey.

Sempre iperattivo, l’ex Beatle sarà a breve in cartellone al mitico festival di Glastonbury, nel sud-ovest dell’Inghilterra, un’agenda davvero fitta. “Le folle a Glastonbury mi hanno sempre ricordato una scena di una battaglia medievale”, ha twittato a fine marzo il “Macca”.

Poco prima di allontanarsi dalle scene, l’ex Beatle, che si esibisce in solo da più di 50 anni, ha dovuto fare una pausa durante la pandemia di Covid-19.

Si è ritirato nella sua residenza di campagna nel sud-est dell’Inghilterra con la figlia Mary e quattro dei suoi nipoti. Approfittando del tempo libero ha registrato a casa l’album “McCartney III”, uscito nel dicembre 2020 e finito in cima alle classifiche britanniche.

L’anno successivo ha registrato una nuova versione di questo album, con una serie di ospiti, ha pubblicato un’opera che ripercorre la sua carriera “The Lyrics”, un libro di ricette vegetariane con le figlie Mary e Stella, una storia per bambini, mentre sta per uscire su Disney+ “McCartney 3,2,1”, serie di interviste con il produttore Rick Rubin, nonché un documentario di Peter Jackson “The Beatles: Get Back”.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)