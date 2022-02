“La leggerezza non è superficialità”: Sabrina Ferilli e il suo non monologo sul palco di Sanremo

Sabrina Ferilli, tra i protagonisti della finale di Sanremo 2022, ha scelto di non affrontare temi impegnati perché "deve parlare chi è competente".

Sabrina Ferilli ha affiancato Amadeus nella conduzione dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2022.

Sabrina Ferilli protagonista a Sanremo: “Perché la mia presenza deve essere associata a un problema?”

Invitata dal conduttore e direttore artistico ad avere un momento tutto suo sul palco, Sabrina Ferilli ha rifiutato di esprimersi su temi impegnati, scegliendo anche di continuare a condividere la scena con Amadeus e sottolineando come la sua presenza al Festival non dovesse necessariamente essere associata a un problema.

Sabrina Ferilli protagonista a Sanremo: “Lasciamo parlare chi è davvero competente”

L’attrice ha portato all’Ariston un non monologo, sottolineando che “bisogna parlare delle cose su cui si è competenti” e “lasciare parlare chi si sporca le mani per cercare soluzioni veramente a quei problemi”. Sabrina Ferilli ha così voluto lasciar parlare la sua “storia”.

Sabrina Ferilli protagonista a Sanremo: “In tempi pesanti non bisogna avere macigni sul cuore”

“Non è che dico questo perché non so cosa succede nel mondo.

È che semplicemente ho scelto questa strada della leggerezza perché, come diceva Calvino, in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose dall’alto e non avere macigni sul cuore. Perché la leggerezza non è superficialità“, ha concluso Sabrina Ferilli, prima di lanciarsi in un divertente siparietto con José, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo.

“È lui il vero deus ex machina del festival, è lui che ha suggerito al padre il mio nome”, ha spiegato prima di abbracciarlo e chiedergli di fare una foto insieme, scattata da Mara Venier.