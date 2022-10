Luca Valdiserri, papà di Francesco Valdiserri, investito sul marciapiede, ha scritto una lettera per ricordare il figlio.

Luca Valdiserri, papà di Francesco Valdiserri, investito sul marciapiede a Roma, ha scritto una lettera sul Corriere della Sera per ricordare suo figlio.

La lettera del papà di Francesco Valdiserri: “Cercatelo nella musica, nel ricordo che vi ha lasciato”

Luca Valdiserri, giornalista sportivo del Corriere della Sera e papà di Francesco, il ragazzo che è morto in un incidente a Roma, ha scritto una lettera per ricordare il figlio. “Francesco era un ragazzo puro. Non l’ho detto io, ma chi ha dato di lui questa definizione è arrivato al centro del cuore di Fra. Le poche volte che ho litigato con lui è perché io facevo il cinico quando lui difendeva sempre i più deboli, a partire dalle squadre di calcio più scarse che partecipavano al Mondiale.

Per lui, il Togo poteva tranquillamente vincerli. Prima di Roma-Barcellona, la notte della remuntada, il 10 aprile 2018, provò a convincermi che vincere 3-0 non era impossibile. Lui aveva la forza del sogno, io l’avevo perduta da tempo” ha scritto.

“Cercate Fra nell’aria, cercatelo nella musica, cercatelo dentro di voi nel ricordo che vi ha lasciato. Gli avete voluto bene, vi ha voluto bene” ha scritto ancora il padre di Francesco, che ha voluto lanciare un appello ai giovani.

“Se anche uno solo tra i ragazzi che ci leggono non si metterà alla guida dopo aver bevuto, allora il nostro dolore sarà un po’ meno inutile. Se chi di dovere metterà n atto le misure possibili per evitare altre tragedie come la sua, allora Fra non sarà morto invano. Francesco non era un cantante, era il pezzo di una band, gli Origami Smiles. Da soli siamo perduti, insieme forse possiamo farcela” ha scritto ancora.

23enne arrestata per omicidio stradale

Anche l’As Roma ha deciso di rendere omaggio a Francesco, proiettando la sua fotografia sui maxischermi dello stadio Olimpico. Francesco Totti, sui suoi profili social, ha voluto dare il suo addio al ragazzo. “Sarai sempre un angelo” ha scritto. Una ragazza di 23 anni è stata arrestata per omicidio stradale. Stava percorrendo la Cristoforo Colombo a 70 chilometri in un tratto in cui la velocità consentita è di 30 chilometri. Ha ammesso anche di aver bevuto. “Avevo bevuto, ma la cannabis l’ho fumata due giorni prima, non quella sera. Non ricordo il momento dello schianto, non stavo guardando il cellulare” ha dichiarato.