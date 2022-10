La lettera di Matteo Zuppi a Giorgia Meloni: “Cei assicura dialogo”

Il presidente della Cei Matteo Zuppi ha inviato una lettera di congratulazioni e di auguri a Giorgia Meloni per la formazione del nuovo Governo

Dopo l’imposizione alle elezioni poliche del 25 settembre scorso, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’incarico di formare un nuovo Governo per il nostro Paese.

I messaggi di buon augurio a Giorgia Meloni

In questi giorni, in particolar modo dopo che la Meloni ha comunicato la lista dei ministri per il nuovo Governo, alla neo premier sono arrivati moltissimi messaggi di auguri per l’importante incarico che sta per andare a svolgere. Tra questi anche una lettera del presidente del Cei Matteo Zuppi, l’Arcivescovo di Bologna.

Governo, la lettera di Zuppi a Meloni: “La Cei assicura il dialogo”

Di seguito la lettera integrale di Matteo Zuppi indirizzata al nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: