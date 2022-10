La letteratura è sempre più social, boom di #BookTok su TikTok

Roma, 24 ott. (askanews) – Consigli di lettura, recensioni, la letteratura spopola sui social e in particolare negli ultimi tempi è esplosa in video su TikTok. A molti sembra un paradosso che su una piattaforma per video brevi e spesso leggeri si parli di libri.

Eppure impazza l’hashtag #BookTok, con un numero crescente di lettori che pubblicano le loro recensioni e si confrontano con gli scrittori, mentre gli autori lo usano per promuovere le loro opere.

La conferma arriva anche dalla Fiera del Libro di Francoforte. “È un buon modo per consigliare i libri. Leggo qualcosa, ne parlo e trovo persone con cui parlarne e che potrebbero volerlo leggere – dice Sarah Sprinz, autrice del romanzo “Dunbridge Academy” – personalmente credo che abbia giocato un ruolo importante, perché ho visto molti video di raccomandazione dei miei libri, creati dai lettori”.

Secondo TikTok, #BookTok ha ricevuto finora più di 84 miliardi di visualizzazioni di video sulla piattaforma, i generi più gettonati sono il romanticismo e il fantasy.

“Mi occupo principalmente di contenuti sui libri, soprattutto sui romanzi, e cerco di caricare due video a settimana”, racconta Sofia Reinbold, studentessa di liceo.

“Ricevo già molti feedback da persone che hanno acquistato libri dopo aver visto i miei video e penso che questo sia molto utile per il mercato dei libri”.

Il fenomeno sta anche avendo un impatto reale sulle vendite di libri. Un successo attribuito a #BookTok è quello del romanzo “It Ends With Us” di Colleen Hoover, che ha visto un’impennata delle vendite dopo aver guadagnato terreno sul social. E molte librerie iniziano a pensare di creare stand dove girare video.