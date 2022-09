La liberazione di 300 tartarughine al tramonto a Cipro

Roma, 3 set. (askanews) – I membri dell’ONG Society for Protection of Turtles preparano tutto al tramonto, nella spiaggia di conservazione delle tartarughe di Akdeniz, nella parte settentrionale di Cipro, per la liberazione di circa 300 esemplari appena nati di tartarughe Loggerhead (Caretta Caretta) e verdi (Chelonia Mydas).

Uno spettacolo emozionante la corsa delle piccole tartarughe verso il mare.

Ogni anno, tra la fine di maggio e l’inizio di agosto, le Caretta Caretta e le Chelonia Mydas arrivano a centinaia per deporre le uova sulle spiagge dell’isola, considerata la terza località più importante per la riproduzione delle tartarughe dopo la Grecia e la Turchia