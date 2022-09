La lotta alla povertà negli scatti di Guindani per Banca Generali

Milano, 2 set. (askanews) – È la lotta alla povertà il tema al centro dell’ottavo capitolo di “BG4SDGs – Time to Change”, il progetto del fotografo Stefano Guindani e di Banca Generali focalizzato sul processo di raggiungimento dei 17 obiettivi dell’Agenda ONU 2030. E l’obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) numero 1 recita: “Eliminare la povertà in tutte le sue forme e ovunque”. Per raccontare con le immagini questa sfida cruciale Guindani è andato in America centrale, concentrandosi sul fenomeno delle comunità che vivono nei “basureros”, le discariche

di rifiuti come quella di Ciudad del Guatemala, dove da quarant’anni migliaia di persone resistono in estrema povertà, cercando di recuperare di che vivere proprio dagli scarti del resto della città.

Un luogo simbolico di un dramma che, secondo i dati del World Food Programme dell’ONU, riguarda 795 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà assoluta, più del 10% della popolazione terrestre.

I nuovi scatti di Guindani sono disponibili sul sito e sui profili social di Banca Generali, oltre che sulla pagina Instagram del fotografo.