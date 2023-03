La lotta delle comunità indigene per salvare il pino brasiliano

José Boiteux (Brasile), 29 mar. (askanews) – Camion come questo stanno portando via un carico alla volta il cibo, la cultura e il futuro della comunità indigena brasiliana degli Xokleng. Sono tronchi di pino brasiliano, unica specie di Araucaria presente nella regione usata dalla comunità autoctona, che vive nello Stato di Santa Catarina, qui base per l’alimentazione, le medicine naturali e considerata elemento centrale della loro spiritualità.

La maggior parte delle foreste però sono state distrutte a causa del grande valore commerciale del suo legno.

“Sono solito dire che gli Xokleng non esistono senza araucaria e l’araucaria non esiste senza Xokleng – spiega Carl Gakran – Quindi, anche la nostra gente e la nostra cultura sono a rischio di estinzione perché non abbiamo più il nostro cibo tradizionale. Oltre ai benefici alimentari per la nostra cultura, l’araucaria è il nostro simbolo di resistenza.”

La comunità si è così messa all’opera e ciclicamente pianta nuovi pini per evitarne l’estinzione.

“Per poter scongiurare il rischio di estinzione, abbiamo bisogno di milioni di alberi – spiega Gape Gakran – finora siamo riusciti a piantarne migliaia. Ma dobbiamo arrivare a milioni”.