La Luiss Guido Carli dà il benvenuto a 4.000 matricole

Roma, 10 set. (askanews) – La Luiss Guido Carli apre le porte alle 4.000 matricole che si apprestano ad iniziare il loro percorso accademico nel giorno in cui il ranking globale del Financial Times attesta l’ulteriore ascesa dell’ateneo che si colloca al 25esimo posto al mondo per la Laurea Magistrale in “Management”, scalando 5 posizioni dal 2023 e ben 65 in cinque anni. La Luiss inoltre si colloca al secondo posto per i progressi di carriera dei laureati ed entra nel Top 5 a livello globale per l’impegno nella riduzione della Carbon Footprint.

“Siamo stati accolti questa mattina – dichiara il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli – con la notizia di un ulteriore progresso della nostra Laurea magistrale in ‘Management’ a livello internazionale, nel Ranking del Financial Times è arrivata al 25esimo posto a livello globale, quindi una costante crescita che ci inorgoglisce. Oggi abbiamo dato il benvenuto a quasi 4.000 matricole tra lauree triennali e magistrali, siamo molto orgogliosi di questo risultato perché oggi abbiamo aperto una nuova stagione nella nostra Università in cui vogliamo abbracciare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, le nuove sfide della società e vogliamo in qualche modo formare dei protagonisti consapevoli”.

Fitto il programma della cerimonia che ha visto docenti ed esperti offrire alle matricole spunti e stimoli in diversi ambiti, dall’intelligenza artificiale alle nuove economie, dalla sostenibilità alle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. Tema quest’ultimo al centro dell’iniziativa sviluppata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Luiss.

“Intesa Sanpaolo crede fortemente sull’education e sui progetti di crescita civile e culturale della società – dichiara Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education di Intesa Sanpaolo – abbiamo quindi sviluppato insieme alla Luiss Guido Carli, un ateneo di eccellenza italiana, nostro partner strategico, un Osservatorio sulle competenze ‘Look4ward’ che ha proprio l’obiettivo di andare a monitorare il fabbisogno di nuove competenze in un mercato in continua trasformazione”.