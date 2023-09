La Luiss Guido Carli dà il benvenuto alle matricole

Roma, 12 set. (askanews) – La Luiss accoglie le matricole del nuovo anno accademico con il risultato più positivo di sempre giunto dalla classifica, appena pubblicata, del Financial Times. L’Ateneo intitolato a Guido Carli continua la sua ascesa, scalando oltre venti posizioni rispetto al 2022 conquistando il 30° posto al mondo per la Laurea Magistrale in “Management” (era al 53° nel 2022 e al 90° nel 2019). “Noi siamo convinti – ha detto ad askanews il rettore della Luiss, Andrea Prencipe – che la combinazione della prospettiva accademica con l’esposizione all’esperienza pratica sia fondamentale. Questo risultato premia uno sforzo congiunto, un lavoro di squadra e soprattutto premia il nostro modello educativo e innovativo che combina virtuosamente la rilevanza pratica con la prospettiva accademica, l’insegnamento del metodo scientifico con un focus sull’umanità”.

Nel 2023, la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali migliora tutti gli indicatori misurati da questo prestigioso ranking internazionale, distinguendosi anche per i nuovi criteri, quali il ruolo del network degli Alumni, la sostenibilità, le progettualità per preservare l’ambiente e limitare gli effetti del cambiamento climatico. A confermare il risultato d’eccellenza raggiunto, anche il tasso di occupazione dei suoi laureati che raggiunge il 96% entro un anno dal conseguimento del diploma, salendo rispettivamente al 97,1% e al 98,2% dopo tre e cinque anni.

Dopo la settimana di accoglienza, che ha visto le matricole coinvolte in numerose attività, tra cui il progetto di guida sicura e micromobilità organizzato in collaborazione con Polizia di Stato, ACI e Assosharing, oggi i nuovi iscritti hanno avuto modo di ascoltare, oltre alle parole del Rettore Andrea Prencipe e del Direttore Generale Giovanni Lo Storto, anche le testimonianze, tra gli altri, di due Top Manager di successo come Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Engineering, ed Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE e Alumna Luiss. Proprio Alessandra Ricci ha ricordato, nel suo intervento, come il rapporto tra università e imprese consenta uno scambio e un arricchimento necessario per affrontare le sfide attuali.