La Luiss ospita la terza conferenza annuale ENGAGE.EU

Roma, 27 ott. (askanews) – Nove Atenei di tutta Europa in dialogo con figure di spicco del panorama culturale e istituzionale internazionale per riflettere insieme sulle sfide di un contesto globale in forte trasformazione. Si è tenuta alla Luiss la terza conferenza annuale di ENGAGE.EU, consorzio nato con il supporto della Commissione Europea che coinvolge Università leader nelle scienze sociali e nel business per rafforzarne l’integrazione e offrire maggiori opportunità ai propri studenti, docenti e staff.

A margine della conferenza abbiamo parlato con il Rettore della Luiss, Andrea Prencipe:

“La Luiss è una delle istituzioni leader in ENGAGE.EU. Abbiamo fatto questo approfondimento multi-prospettico sulla sostenibilità sottolineando l’importanza della pace, delle fonti rinnovabili d’energia, del cambiamento climatico. Nello stesso tempo, abbiamo aggiunto nella seconda fase di finanziamento di questa alleanza anche il tema del metodo didattico ed educativo”.

Inoltre è intervenuta Marcela Villarreal, Director of Partnerships and UN Collaboration (PSU), Food and Agriculture Organization:

“Siamo molto interessati a ENGAGE.EU. Riteniamo che la collaborazione tra le istituzioni che si occupano di istruzione superiore e la FAO possa davvero cambiare le cose per noi, abbiamo bisogno degli input che provengono dal pensiero sviluppato all’interno delle istituzioni accademiche. Sapete, ovviamente, che la conoscenza è la base dello sviluppo”.

ENGAGE.EU costituisce un importante tassello nel quadro del più ampio impegno dell’Ateneo intitolato a Guido Carli per l’internazionalizzazione.