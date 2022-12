La Maddalena, barca si schianta sugli scogli: due vittime e due feriti

Due morti e due feriti.

È questo il bilancio dell’incidente sulle acque che è avvenuto all’altezza dell’isola La Maddalena. Stando a quanto si apprende, l’imbarcazione si è schiantata sugli scogli.

La Maddalena, barca si schianta sugli scogli: cosa è successo

Il dramma – riporta ANSA – si sarebbe consumato a sud est di Caprera, sugli scogli dell’Isola delle bisce. Non si conosce per il momento cosa sia successo esattamente in quei minuti, così come non sarebbero state identificate le vittime.

Una delle due persone rimaste ferite ha riportato fratture multiple, mentre il secondo ferito è stato soccorso con un trauma facciale. A coordinare le operazioni di salvataggio la Guardia Costiera.

È secondo l’incidente in mare a La Maddalena

Nel frattempo segnaliamo che si tratta del secondo incidente avvenuto in mare nella giornata del 6 dicembre. Sempre in zona La Maddalena un gommone che trasportava due cugini è finito sugli scogli. Il più giovane di 16 anni si trova in condizioni critiche, mentre il cugino di 24 anni ha riportato ferite e traumi, ma non sarebbe comunque fortunatamente grave.

La Procura di Tempio Pausania ha provveduto a dare il via alle indagini con lo scopo di fare maggiore chiarezza sull’accaduto.