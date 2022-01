La Madernassa, Giuseppe D’Errico è il nuovo executive chef del Ristorante & Resort 2 stelle Michelin

La stagione 2022 de La Madernassa si prospetta ricca di novità e cambiamenti: Giuseppe D'Errico è il nuovo executive chef.

La Madernassa Ristorante & Resort si prepara a una nuova e sorprendente stagione 2022, che sarà ricca di cambiamenti e novità. Al timone della cucina del celebre Ristorante & Resort con due stelle Michelin è arrivato l’executive chef Giuseppe D’Errico, affiancato da una straordinaria brigata.

Il Ristorante & Resort è stato riconosciuto tra i migliori top 30 ristoranti del pianeta secondo la “We are smart green guide” ed è pronto a dare il via a un’entusiasmante stagione 2022 all’insegna dell’eccellenza e della sostenibilità. Le porte del Ristorante si apriranno agli ospiti a fine marzo, dopo aver completato la riorganizzare degli spazi in cucina, gli interventi che riguarderanno le sale che accolgono gli ospiti e la terrazza che si affaccia sulle Langhe e il Monviso, per rendere l’atmosfera ancora più accogliente e suggestiva.

La Madernassa, il nuovo executive chef è Giuseppe D’Errico

“Sono onorato ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso alla Madernassa, dove il cuore pulsante sarà una cucina consapevole che mette al centro l’uomo chiave della sostenibilità. Un uomo contemporaneo che deve essere esso stesso sostenibile”, ha dichiarato Giuseppe D’Errico.

Quindi ha sottolineato: “Il progetto condiviso insieme alla proprietà indaga attraverso lo sguardo del senso e del cuore, temi di ecologia etico-gastronomica, dove è necessario costruire un nuovo rapporto fra le parti coinvolte, attraverso nuove preparazioni gastronomiche dove sostenibile è comprendere le conseguenze che possono derivare dalle scelte compiute.

È comprendere come queste scelte si interfacciano con la sfera economica, come impattano sull’ambientale e quali sono le condizioni sociali dei soggetti coinvolti nell’intera filiera”.

Ai suoi futuri ospiti fa sapere: “L’intento è offrire un concetto di gusto sensoriale che mette in risalto la dualità mente/corpo, non tanto per rovesciare la gerarchia quanto per proporne un pensiero del supplemento, eliminando ogni idea di separazione”.

Sulla sua filosofia di cucina, lo chef aggiunge: “La mia cucina è percezione, non solo immediatezza dell’attimo in cui la bocca distrugge ciò che viene ingerito.

È percezione d’insieme del sentire. È universo difficile, non estraneo al suo tempo e al suo spazio. Fantasia, passione, esperienza, questi sono gli ingredienti semplici, intimi ed emozionali della mia cucina, dove il sentire la “materia prima” ha uno spazio percettivo nel gusto come senso più “esteso”, diffuso e sinestetico. Il cibo è strumento quotidiano, mezzo invasivo e pervasivo con specifiche funzioni energetiche e nutritive ma che, come tale, possiede contenuti che superano le funzioni stesse”.

La Madernassa, chi è Giuseppe D’Errico

Giuseppe D’Errico, classe 1987, configura un rapporto corporeo di nuda percezione non intenzionale con il cibo. Dopo essersi formato presso l’Accademia Internazionale della Cucina italiana di Gualtiero Marchesi, lavora con diversi Chef stellati sia in Italia sia in Francia.

I preziosi insegnamenti del grande maestro, che subito ha riconosciuto in lui spiccate doti personali e culinarie, gli aprono la mente al viaggio e all’insaziabile desiderio di conoscere.

L’impronta “artistica” della cucina di Marchesi lo porta a scegliere, per continuare la sua formazione, la cucina di uno dei ristoranti più famosi al mondo, tre stelle Michelin dal 1968, la prestigiosa Maison Troisgros. Qui si ferma per sei anni, cresce come sous -chef al fianco di Michel Troisgros, suo vero mentore, scansiona sensorialità sostenibile e percezione etica del gusto.

Il percorso intrapreso tra cibo come forma di linguaggio, studio del piacere come bisogno e consapevolezza legata agli ingredienti, lo porta alla Stella Michelin nel 2018 come Executive Chef del Ristorante Ornellaia di Zurigo e ai 17/20 punti del Gault-Millau.

Sul finire del 2021 l’incontro con La Madernassa Ristorante & Resort lo riporta in Italia, luogo dove l’unione di intenti con la proprietà si rivela il terreno fertile per far crescere e trasmettere il suo percorso di sensi unico, complesso, tutto da scoprire e sviluppato verso il divenire.