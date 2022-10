La madre della bimba molestata dall'istruttore di equitazione: "È ancora libero e lei oggi ha molta paura perché fu anche minacciata con un coltello"

In una accorata intervista a Il Giorno parla la madre della bimba di 9 anni molestata dall’istruttore di equitazione e spiega la sua paura: “Lui è ancora libero”. Le dichiarazioni della donna arrivano dopo tre mesi dal deposito della sentenza del tribunale di Milano.

Quella sentenza aveva condannato in primo grado un giovane istruttore d’equitazione accusato di aver molestato quattro bambine.

Bimba molestata dall’istruttore di equitazione

La madre in questione fu la prima a denunciare gli abusi subìti da sua figlia e da alcune amichette in un circolo ippico dell’hinterland milanese. Ha detto la donna: “Io sto ancora malissimo, mi creda. Anche se capisco bene che il modo più facile per far dimenticare il passato a mia figlia è parlarne poco in famiglia“.

Poi la mamma ha raccontato delle terribili emozioni patite dalla figlia: “Piangeva disperata, mi ripeteva ‘mamma ho paura’. Io la incalzai e lei continuava a dirmi: “Mi vergogno, ti giuro non è colpa mia, non ho fatto niente’. Le è rimasto questo senso di colpa per non aver portato fuori le sue amiche più piccole da quella stalla della vergogna“.

“Ha paura di ritrovarselo alle gare”

E le conseguenze? “Ha gravi disturbi dovuti allo stress subìto, ma pure molta paura perché in quella storiaccia fu anche minacciata con un coltello”.

Poi la chiosa: “Ci sono momenti in cui mia figlia è terrorizzata, sa che nonostante la condanna in primo grado quel personaggio può girare libero. E lei ha paura di ritrovarselo alle gare”.