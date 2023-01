La madre di Chiara Ferragni si è duramente scagliata contro Maria De Filippi per quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te, andata in onda in prima serata su Canale 5 lo scorso 7 gennaio.

La storia di Stefano e Valentina a C’è posta per te

La storia di Stefano e Valentina, raccontata durante l’ultima puntata di C’è posta per te, ha scatenato un’ondata di polemiche. Sul rapporto tra i due, era già intervenuta Chiara Ferragni che aveva definito la relazione come “la storia d’amore più tossica che io abbia mai sentito”. A far discutere è stato soprattutto il comportamento dell’uomo che ha rivolto ripetuti insulti riservati alla compagna.

Sul tema, è tornata anche la madre dell’influencer, Marina Di Guardo, che ha deciso di condividure sul suo profilo Instagram un articolo intitolato C’è posta per te: come la tv normalizza la violenza.

La madre di Chiara Ferragni contro Maria De Filippi: “Allucinante”

Riportando un estratto dell’articolo tra le Instagram Stories, Marina di Guardo ha commentato la storia di Stefano e Valentina come “allucinante”.

Subito dopo, ha indirettamente attaccato le scelte fatte dalla De Filippi in occasione dell’ultima puntata del suo show targato Mediaset.

“E poi ci chiediamo il motivo di tanta violenza continua contro le donne”, ha scritto la mamma della Ferragni.