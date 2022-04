La madre di Chris Rock sullo schiaffo di Will Smith: “Ha accontentato la moglie”

Secondo la madre di Chris Rock Will Smith avrebbe dato lo schiaffo a suo figlio perché "istigato" da uno sguardo di Jada: “Ha accontentato la moglie”

Sullo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar 2022 la madre dell’attore e comico colpito è stata implacabile contro l’ex “Principe di Bel Air”: “Ha accontentato la moglie”. La signora Rose ha concesso un’intervista al veleno a Wis-Tv ed ha spiegato perché a suo parere l’attore che è stato bandito dagli Oscar per 10 anni sia scattato in quel modo ed abbia segnato la sua carriera ed il volto si suo figlio con quel ceffone.

La madre di Chris Rock interviene sullo schiaffo

Rose Rock è autrice e oratrice motivazionale ed ha deciso di mettere le sue doti oratorie a servizio della causa di suo figlio, colpito da Smith nel corso di una cerimonia degli Oscar che resterà amaramente nella storia. Lo ha fatto ripercorrendo i momenti in cui Smith era salito sul palco e aveva schiaffeggiato Rock dopo che quest’ultimo aveva fatto una battuta sulla moglie di Smith Jada Pinkett Smith, e sulla sua testa rasata per colpa dell’alopecia.

L’accusa terribile di Rose Rock a Jada

L’accusa di Rose è senza appello: “Lui ha reagito al fatto che sua moglie a quella battuta gli ha dato un’occhiataccia di sbieco, perciò è andato a farla felice perché si era adombrata dopo le risate su quando è successo”. Rose Rock ha spiegato di aver guardato da casa e inizialmente pensava che l’incidente fosse stato messo in scena. Almeno fino a quando Smith ha iniziato a dire “tira il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca”.

Ha chiosato la donna: “Quando ha schiaffeggiato Chris, ha schiaffeggiato tutti noi, ha schiaffeggiato me”.