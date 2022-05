La madre di Soleil Wendy attacca Alex Belli: “Vorrei che smettessi di dire bugie”

La madre di Soleil Sorge Wendy Kay è andata giù pesante con Alex Belli definendolo un bugiardo.

Nelle passate ore Alex Belli aveva pubblicato su Instagram una storia, legata probabilmente a delle recenti dichiarazioni fatte da Soleil Sorge a Pomeriggio 5. Ora a dire la sua sull’argomento è stata la madre dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Wendy Kay che, sempre sui social, non ha usato mezzi termini contro l’attore tanto da dargli del bugiardo.

“Ora basta!” sono state le parole imperative della donna.

Alex Belli su Instagram: “Quanta ipocrisia e incoerenza”

Osservando le parole scritte dall’attore, non è difficile rendersi conto della tensione che si è inesauribilmente instaurata tra i due: “Quanta ipocrisia e incoerenza. Mi piace perché certe persone sono convinte che io abbia bisogno di parlare di loro o semplicemente di essere associato a loro. Bene, si sbagliano perché hanno totalmente la mia indifferenza.

La mia vita e il mio lavoro è totalmente staccato da queste dinamiche. Buona vita e fatevene una ragione”.

La madre di Soleil Wendy su Alex Belli: “Mia figlia non ha interesse in nessun tipo di rapporto”

E sarebbe stato dunque proprio questo in definitiva il punto di partenza delle dure parole di Wendy Kay che in tono imperativo ha chiesto all’ex gieffino di smetterla con le bugie:

“Buongiorno solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterare Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito.

Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti“.