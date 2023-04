La madre gli impedisce di muovere i mobili per un video social e lui la accoltella

Una scena terribile in Liguria dove una madre gli impedisce di muovere i mobili per un video social e lui la accoltella. Quel 16enne di Savona voleva girare un frame TikTok e spostare il mobilio ma il rifiuto della donna ha scatenato la violenza. Da quanto si apprende la donna lo ha rimproverato perché lui stava spostando alcuni mobili. Lo scopo era creare lo spazio in cui girare in camera un video social. I due hanno litigato e al culmine di quel diverbio familiare un 16enne ha preso un coltello e l’ha colpita.

La madre gli impedisce un video, la accoltella

Da quanto si apprende poi il minore è stato arrestato dai carabinieri di Savona con l’accusa di tentato omicidio. E sempre stando a quanto ricostruito dai militari sarebbe davvero nato tutto da motivi futili. Motivi che però hanno messo in ragazzino in condizioni di compiere un greve reato. I media raccontano che il minorenne ha prima insultato e minacciato la madre, poi “ha tentato di colpirla con una testata. Dopo poco si è allontanato, poi ha afferrato un coltello da cucina e le ha sferrato due colpi ad un fianco. La povera madre ha cercato di disarmarlo e si è procurata una ferita alla mano. A quel punto l’adolescente è fuggito non prima di danneggiare la vettura della madre ed un altro veicolo.

La fuga e il danneggiamento delle auto

I carabinieri sono arrivati ed hanno allertato anche il 118. Poi hanno iniziato le ricerche del 16enne. Il ragazzino ora a è in un centro di prima accoglienza a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova. Hano detto i carabinieri: “I due violenti e diretti colpi ad organi vitali, infatti, se fossero andati a segno potevano essere letali”.