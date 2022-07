"La madre continuava a gridare "'Là, i miei bimbi! Mio marito!'", ha raccontato uno dei soccorritori. "Una giornata terribile. Vorrei solo dimenticarla".

Sono state le urla disperate della madre del piccolo Fabio Zandri, quasi 8 anni, annegato a Fano (in provincia di Pesaro e Urbino) con il padre Davide, 44 anni, ad allertare i soccorsi della zona di Gimarra, dove i due stavano facendo il bagno in mare con l’altro figlio della coppia.

Padre e figlio annegati a Fano, la madre urlava “aiuto, salvateli!”

Sabato 9 luglio 2022 la famiglia stava trascorrendo una giornata di relax sulla spiaggia libera quando, nonostante il mare agitato, il padre ha deciso di tuffarsi insieme ai due figli. I tre sono però stati trascinati dalla fortissima corrente verso la scogliera frangiflutti.

Quando ha visto la sua famiglia in difficoltà, la madre è corsa verso il vicino lido per chiedere aiuto ai bagnini.

“Aiuto, salvateli!”, urlava la donna. I soccorsi si sono immediatamente attivati, ma le onde non hanno permesso loro di salvare Fabio e Davide Zandri.

“Abbiamo salvato un bimbo, ma non abbiamo potuto fare nulla per il fratellino più piccolo e per il padre. Morti entrambi. Una giornata terribile. Vorrei solo dimenticarla. Ma chissà se ci riuscirò“, ha tristemente commentato Enzo Maggi, uno dei bagnini presenti sul luogo della tragedia.

“Continuava a gridare: ‘Là, i miei bimbi! Mio marito!'”

“A un tratto ho sentito una donna che urlava disperata: ‘Ci sono tre persone in difficoltà!’ L’ho raggiunta di corsa e lei con la mano mi ha indicato la scogliera frangiflutti di fronte alla riva. Continuava a gridare: ‘Là, i miei bimbi! Mio marito!’“, ha raccontato il bagnino al Corriere della Sera.

Per Davide e Fabio Zandri non c’è stato nulla da fare

Davide Zandri era originario di Mondavio, ma viveva a Calcinelli di Colli al Metauro (entrambi in provincia di Pesaro e Urbino) e lavorava come operaio alla Profilglass di Bellocchi di Fano.

L’uomo è stato trovato quasi subito dai soccorritori, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Il corpo del figlio Fabio è stato invece rinvenuto dopo molto ore senza vita nei pressi di una scogliera dai Vigili del fuoco e la Guardia costiera.

Salvo invece il figlio di 13 anni, subito recuperato dai soccorritori, rianimato e portato in ospedale, dove è stato ricoverato, ma non risulta in pericolo di vita.