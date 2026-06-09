La "Magia Bianca" di Francesca Michielin tra incantesimi e femminismo

Milano, 9 giu. (askanews) – Un album coinvolgente e popolato di streghe, lune, rituali, leggende popolari e figure femminili fuori dagli schemi, Francesca Michielin con Magia Bianca apre ufficialmente una nuova fase del suo percorso artistico, costruendo un immaginario ispirato a una dimensione fantasy medievale dove femminilità, cultura pop e atmosfere medievali si intrecciano continuamente. “È un concept album, è un lavoro dedicato alla figura della strega, è un disco che stride in qualche modo proprio perché vede al centro la protagonista femminile della strega che è una figura un po’ alternativa a tutto quello che è la conformità”.Un percorso narrativo sospeso tra realtà e fantasia, in cui Francesca Michielin ragiona su chi sia oggi la strega.

“Le streghe oggi sono quello che un po’ erano anche una volta, ovvero delle donne libere, delle donne che esercitano un sapere non controllato e controllabile e donne che non spesso vengono in qualche modo non comprese e che quindi destano un po’ dello scalpore”.Un album fortemente politico e femminista ma con sonorità che incantano.

“Beh sì, questo è un disco in realtà pop, è un disco molto ballabile ma di fatto è un disco politico perché usa il pretesto di uno scenario idealmente medievale per parlare della società di oggi, per parlare di una società che è buia e inquieta e dove non mancano costanti processi e roghi digitali nei confronti delle persone che in qualche modo si espongono e spesso si espongono proprio per i più deboli.

Per me fare musica è un po’ una missione e quindi non potevo esimermi dallo scrivere delle cose in cui credo e delle cose che spero possano sensibilizzare le persone e incoraggiarle in realtà a essere loro stesse”.Francesca Michielin tornerà live per l’estate 2026 con Strega comanda Summer tour, poi in autunno sarà nei teatri. Sul palco con lei una band di donne.”Beh l’energia femminile è un’energia in cui credo tantissimo, in cui sono a mio agio, mi trovo bene e sono felice perché grazie a queste ragazze con cui in parte ho anche scritto alcuni brani di questo disco mi trovo molto a mio agio e ho un po’ ritrovato la gioia di fare questo mestiere”.