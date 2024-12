Milano, 5 dic. (askanews) – Si prevede che due milioni di visitatori scenderanno in strada a Lione, nel sud della Francia, questo fine settimana per il 25° anniversario della Fète des Lumières, o Festa delle luci. L’evento, che illumina edifici pubblici e mostra installazioni in tutta la città, celebra il suo quarto di secolo reinstallando alcune delle migliori opere create per il festival negli ultimi anni.