La magia delle luci sui monumenti di Berlino

Milano, 9 ott. (askanews) – A Berlino inaugurato il Festival delle Luci con illuminazioni che rendono ancora più belli e magici i monumenti della capitale tedesca. Questa edizione è stata segnata dalle polemiche in Germania, dove il governo sta adottando molte misure per il risparmio energetico vista la crisi innnescata dalla guerra in Ucraina. Gli organizzatori del festival si sono impegnati a consumare il 75% di elettricità in meno rispetto allo scorso anno.

E l’illuminazione proverrà al 100% da energia rinnovabile. Il Light Festival è in programma fino al 16 ottobre.