La magia di “Alice” intepretata dai Momix a Milano

Milano, 26 set. (askanews) –

Milano, 26 set. (askanews) – I Momix si preparano a sbarcare a Milano con Alice. Finalmente arriva nel capoluogo lombardo dal 28 settembre al 16 ottobre Teatro Lirico Giorgio Gaber l’ultima creazione di Moses Pendleton. Lo spettacolo spostato a causa della pandemia di questi ultimi due anni ha debuttato nel 2019 al Teatro Olimpico di Roma con conseguente trionfale tournée italiana.

Appuntamento imperdibile per gli amanti della danza e per gli storici appassionati della compagnia statunitense che manca da Milano dal 2015, in occasione dei 35 anni d’esistenza della compagnia, quando portò in scena una raccolta dei suoi momenti più brillanti e memorabili con W Momix Forever.

Oggi Momix festeggia i suoi 42 anni sul palco dello storico Teatro Lirico Giorgio Gaber in uno spettacolo che si ispira alla favola di Lewis Caroll: “Alice nel paese delle meraviglie”.

La celebre fiaba è in realtà un incantevole pretesto, un’occasione per coinvolgere ed emozionare lo spettatore con visioni, magie di forme, colori e suoni che investono i nostri sensi, accompagnando ognuno di noi in un mondo fantastico nel quale poter finalmente dare libero sfogo alla fantasia e all’immaginazione.

Lo spettacolo poi sarà in tourée a San Donà di Piave, Thiene e Napoli.