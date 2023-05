Su Tv Sorrisi e Canzoni una bella intervista di Antonella Clerici sul principe azzurro e sul fatto che non ci sia più

Solo una storia d’amore finita male può indurre a certe amarezze ed in un certo senso da questo punto di vista si spiega la malinconica confessione di Antonella Clerici sulla figura del principe azzurro. La conduttrice è pronta per lo spettacolo Disney 100 del 13 maggio ma ha rivelato una cosa che forse non testimonia uno stato d’animo perfetto. Il dato è che la Clerici è sul pezzo e condurrà lo spettacolo Disney 100 – The concert il 13 maggio all’Arena di Verona.

Antonella Clerici sul principe azzurro

E la conduttrice ha ammesso candidamente di essere sempre stata un’amante delle favole. Poi ha anche spiegato che la sua fiaba preferita è La bella e la bestia e che lo sarebbe proprio in virtù del messaggio che veicola e che oggi è più attuale che mai. Poi ha detto Clarici: “Mi piace l’idea che l’apparenza non sia tutto”. Quelle confessioni sono arrivare sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, con Antonella che ha chiosato: “Belle si innamora di un uomo che non ha niente del principe azzurro, e allo sbruffoncello a cui tutte stanno dietro preferisce invece una persona completamente diversa perché riesce a vedere oltre le apparenze”.

“Non esiste più, ormai è fuori tempo”

Poi una riflessione che è apparsa molto più personale: “Il principe azzurro non esiste più, è ormai fuori dal tempo, ma è anche vero che un po’ tutti noi cerchiamo il grande amore”. Clerici sta chiudendo una stagione televisiva splendida con È sempre mezzogiorno, The voice senior e con la versione kids del format.