La mappa delle regioni in zona rossa e arancione dal 6 aprile

Tre regioni passano dal rosso all'arancione e nove rimangono in lockdown: la mappa dei territori in zona rossa e arancione dal 6 aprile.

Da martedì 6 aprile 2021, dopo tre giorni in cui tutta Italia è stata in zona rossa, la mappa dei colori delle regioni prevedrà un alternarsi di rosso e arancione: rispetto alla settimana precedente le regioni rosse saranno 9 e quelle arancioni 11.

Mappa colori regioni dal 6 aprile

I territori dove continuerà ad essere in vigore il lockdown sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. Qui saranno vietati tutti gli spostamenti non comprovati da esigenze, i negozi dovranno rimanere chiusi e i bar e i ristoranti potranno lavorare solo con asporto e consegne a domicilio.

La novità rispetto ai giorni prima di Pasqua è che anche nelle zone rosse si potranno riaprire le scuole d’infanzia, elementari e medie (soltanto per gli studenti del primo anno).

Dopo aver registrato un miglioramento dei parametri per due settimane consecutive, potranno tornare in arancione Veneto, Marche e Trentino torneranno in zona arancione. Questi territori potranno riaprire le scuole e le attività commerciali. Questo l’elenco completo delle regioni che da martedì 6 entreranno in zona arancione: Veneto, Marche, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Trento e Alto-Adige.

Anche all’interno di queste ultime restano comunque presenti delle micro zone rosse per circoscrivere focolai e impedire l’allargamento del contagio. Questo l’elenco: