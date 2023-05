La Marca (Pd): servizi consolari priorità italiani all'estero

Roma, 12 mag. (askanews) – “Con la riforma costituzionale nessuno è stato più penalizzato di noi italiani all’estero. Anche noi abbiamo subito il taglio di un terzo e siamo attualmente quattro senatori eletti all’estero e otto deputati”. Lo ha detto Francesca La Marca, senatrice del Partito democratico eletta all’estero, intervistata da askanews.

“Io – ha spiegato – sono l’unica senatrice eletta al Nord e Centro America, con oltre 500mila iscritti all’Aire (l’anagrafe dei residenti all’estero, ndr). Per non parlare di tutti gli italodiscendenti della mia ripartizione che rappresento, tra Canada e Panama. Le questioni più sentite sono in primis il riacquisto della cittadinanza italiana per chi l’ha persa; ovviamente la diffusione di lingua e cultura sul territorio; e servizi consolari, che a mio avviso sono carenti, almeno per quanto riguarda la mia ripartizione”.

“Ebbene, il ministro Tajani, ministro degli Esteri, ha convocato una riunione con tutti noi eletti all’estero per l’inizio della settimana prossima e ho l’intenzione – ha concluso La Marca – di portare all’attenzione del ministro tutte queste questioni, le questioni che stanno più a cuore a noi italiani nel mondo”.