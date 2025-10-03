La marcia di Città del Messico: unione tra memoria storica e lotte contemporanee

In una toccante manifestazione di solidarietà, la marcia annuale a Città del Messico ha commemorato il massacro di Tlatelolco<\/strong> del 1968, attirando circa 10.000 partecipanti. Quest’anno, tuttavia, l’evento ha assunto una nuova dimensione, poiché i dimostranti hanno anche protestato contro il conflitto in corso a Gaza<\/strong>, dove la violenza è aumentata drasticamente negli ultimi due anni.

<\/p>

I partecipanti si sono radunati nella storica piazza di Tlatelolco, un luogo segnato da tragedie, dove le forze militari messicane aprirono il fuoco contro gli studenti che chiedevano riforme politiche e maggiori libertà. Le inquietanti eco di quel giorno fatale risuonano mentre i manifestanti si dirigono verso la piazza centrale della capitale, brandendo bandiere palestinesi<\/strong> e cartelli che chiedono la fine della violenza a Gaza.<\/p>

Contesto storico della marcia<\/h2>



Il massacro di Tlatelolco<\/em> rimane un evento significativo nella storia messicana, simboleggiando la lotta per la democrazia<\/strong> e i diritti umani. Il 2 ottobre 1968, le truppe militari si scontrarono con gli studenti, causando un numero di morti che molti ritengono possa aver raggiunto le centinaia. Questa marcia annuale non serve solo a ricordare i caduti, ma anche a sottolineare la continua lotta contro l’oppressione.<\/p>

Quest’anno, la marcia è stata notevolmente influenzata dalla crisi crescente a Gaza. Dall’inizio delle rinnovate operazioni militari il 7 ottobre 2023, oltre 66.000 palestinesi sono stati segnalati morti, con innumerevoli altri feriti. Mentre i manifestanti percorrevano le strade di Città del Messico, hanno tracciato paralleli tra le proprie lotte e quelle affrontate da popoli in zone di conflitto in tutto il mondo.<\/p>

Solidarietà con Gaza<\/h3>

La situazione dei residenti di Gaza City, sotto bombardamenti incessanti e in una crisi umanitaria, ha suscitato profonde emozioni tra la popolazione messicana. Mentre le forze militari israeliane minacciavano i residenti rimasti con gravi conseguenze se avessero deciso di restare, la richiesta di intervento e supporto per i diritti palestinesi è diventata il fulcro di questa marcia.<\/p>

Edgar Lopez, uno studente di economia di 23 anni, ha espresso questo sentimento, affermando: \”Sentiamo empatia non solo per la nostra storia, ma per tutti gli uomini e le donne nel mondo che stanno soffrendo come noi abbiamo sofferto.\” Le sue parole riflettono una comprensione più ampia che la lotta per la giustizia trascende i confini nazionali.<\/p>

Incidenti durante la marcia<\/h2>

Pur mantenendo la maggior parte della manifestazione pacifica, le tensioni sono aumentate in alcuni punti della folla. Le segnalazioni indicano che una piccola fazione di manifestanti si è dedicata a atti di vandalismo, colpendo vetrine e affrontando la polizia con oggetti, tra cui bottiglie molotov. Le autorità hanno stimato che circa 350 individui abbiano mostrato comportamenti aggressivi, mentre la partecipazione complessiva è stata valutata intorno a 10.000.<\/p>

Nel bel mezzo del caos, diversi giornalisti hanno subito aggressioni sia da parte della polizia che dei manifestanti, evidenziando l’atmosfera tesa che circondava l’evento. I media locali hanno riportato ferite a almeno sei agenti di polizia, sebbene le conferme ufficiali su questi numeri non siano state immediatamente disponibili.<\/p>

Sviluppi recenti a Gaza<\/h3>

Aggiungendo tensione, una protesta separata è scoppiata spontaneamente a Città del Messico la sera prima della marcia. Gli attivisti hanno espresso indignazione dopo che le forze israeliane hanno arrestato membri della Global Sumud Flotilla, che avevano tentato di consegnare aiuti umanitari a Gaza. Tra i detenuti vi erano sei cittadini messicani, il che ha spinto la presidente Claudia Sheinbaum a chiedere il loro rapido rimpatrio.<\/p>

Questo incidente ha ulteriormente alimentato la narrazione di solidarietà con la Palestina, poiché il Messico ha a lungo riconosciuto lo Stato di Palestina e mantenuto una posizione di supporto per il suo popolo. Tali azioni riflettono un impegno per i diritti umani che risuona profondamente nel tessuto culturale del Messico.<\/p>