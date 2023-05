Home > Video > La margherita che costa 10 euro crea polemica su Tiktok La margherita che costa 10 euro crea polemica su Tiktok

“La mia margherita costa 10 euro, un euro in più se la volete tagliata perché ci porta via tempo”. Fa discutere il prezzario di questa pizzeria, ma a detta degli utenti di Tiktok anche i momenti in cui il ristoratore sceglie di fare i video all’interno del suo locale: è infatti “costretto” a dimostrare che questo non è “sempre vuoto” per niente, anzi.