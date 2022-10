La masterclass di Monica Bellucci al 14esimo Lumiere Festival

Roma, 22 ott. (askanews) – Monica Bellucci ha tenuto una masterclass alla 14esima edizione del Lumiere Festival a Lione, in programma dal 15 al 23 ottobre in Francia, con più di 150 film in 9 giorni. A introdurre l’evento il direttore dell’istituto Lumiere, Thierry Fremaux, che è anche delegato generale al festival di Cannes.

“Oggi è venuta perché abbiamo deciso di celebrarla, perché stiamo per proiettare il film su Anita Ekberg.

Monica ha avuto diverse vite prima di fare l’attrice e poi ha fatto l’attrice. Ma non è solo l’attrice che conoscete, di cui vedremo alcuni estratti, lei è anche una personalità meravigliosa della nostra comunità cinematografica”, ha affermato.

Bellucci visibilmente emozionata si è concessa ai fan, tra una pioggia di selfie e autografi:

“Sono davvero molto, molto felice di essere qui, non mi apettavo tutto questo pubblico, sono molto emozionata e ringrazio Thierry Fremaux”, ha affermato la star italiana.

“Non mi aspettavo tutto questo, non lo do mai per scontato, grazie a tutti dal profondo del mio cuore, sono davvero emozionata”, ha aggiunto.

Il premio Lumiere 2022 è stato assegnato – e consegnato da Bellucci – venerdì al regista californiano Tim Burton, 63 anni, per l’insieme dalla sua opera, che va da “Batman” a “Dumbo”, passando per “BettleJuice” o “Big Fish” e ancora “Il mistero di Sleepy Hollow”,”Alice nel paese delle meraviglie” o “Mars Attacks”. In chiusura del festival verrà proiettato “Edward mani di forbici”, film che nel 1990 lo consacrò e che vede protagonista il suo attore feticcio Johnny Depp.