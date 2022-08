Sui social spopola la "maxi scollatura" con cui Elettra Lamborghini ha voluto mettere in mostra una sua "qualità" ma sempre con la consueta ironia

La maxi scollatura di Elettra Lamborghini spopola sui social e dopo aver privilegiato quasi sempre il suo lato b la cantante “gioca” con l’immagine del suo seno. Insomma, purché faccia follower o scalpore a “Miura” piace e piace tanto perché Elettra Lamborghini ha un carattere solare ed ironico che la tiene una spanna sopra le altre “bellone” del jetset.

Ecco la “maxi scollatura” di Elettra Lamborghini

La regina del twerking è stata protagonista di un divertentissimo e sexy gioco allo specchio, in che senso? In pratica è accaduto che l’interprete del tormentone estivo Caramello con il quale assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo sta saccheggiando il gradimento del popolo dell’estate 2022, è una che ama esagerare con gli outfit “roventi”, solo che stavolta nelle sue stories Instagram si è fatta vedere a seno nudo. Lo ha fatto “giocando” con la moda e con il suo nuovo abito verde smeraldo e spostando le spalline del vestito in modo da lasciare scoperti i seni, ovviamente coperti da emoji.

“Bel vestito”, ma di vestito non c’era nulla

E il commento non poteva che essere “alla Elettra”: “Bel vestito”, per poi fare una ironica retromarcia e dire con fare pensoso:“Ah no”. Insomma, fra la sobrietà di fondo che il vestito avrebbe dovuto conservare e quello che Elettra intende per sobrietà quando decide di ridere di se stessa e di farlo con malizia ci ha guadagnato sono stati i suoi milioni di follwer.