La Meloni svela il piano di Macron e dell’Ue: “I migranti solo in Italia”

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni spiega in poche parole qual è il piano di Macron e dell'Ue per i migranti: "Facciamo un appello a Draghi"

La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni spiega in poche parole qual è il piano di Macron e dell’Unione Europea per la questione migranti: “Facciamo un appello a Draghi“.

Giorgia Meloni sul piano migranti di Macron e dell’Unione Europea: lo stop ai movimenti secondari

Giorgia Meloni spiega in poche parole come lo stop ai ‘movimenti secondari’, il piano ideato da Macron e dall’Unione Europea sia, secondo lei, un modo per girare le spalle all’Italia. Il nostro Paese in questo modo sarebbe costretto a dare asilo a tutti i clandestini arrivati illegalmente.

Giorgia Meloni sul piano migranti di Macron e dell’Unione Europea: le parole della leader di Fratelli d’Italia

Queste le parole della Meloni, che spiega la situazione: “La Commissione Von der Leyen propone una riforma di Schengen scritta sotto dettatura di Emmanuel Macron, prossimo presidente di turno della Ue e in campagna elettorale per la sua conferma all’Eliseo.

La modifica prevede il ripristino dei controlli di frontiera per fermare i cosiddetti ‘movimenti secondari’ di migranti illegali all’interno della Ue e consente persino di escludere da Schengen quegli Stati che non trattengono i propri immigrati irregolari sul loro territorio.”

Giorgia Meloni sul piano migranti di Macron e dell’Unione Europea: il “Campione di europeismo”

La leader di Fratelli d’Italia prosegue affermando che in questo modo: “La Ue, su diktat del ‘campione dell’europeismo’ Macron, minaccia di buttare fuori da Schengen quegli Stati, Italia in testa, che non si terranno tutti i clandestini che fanno sbarcare illegalmente sulle proprie coste.

Un rischio prevedibile che Fratelli d’Italia denuncia da anni ma che finora è rimasto inascoltato. Rivolgiamo un appello al premier Draghi: fermi la follia immigrazionista del Pd e della sinistra italiana e impedisca che l’Italia sia buttata fuori dall’area Schengen e diventi ufficialmente il campo profughi d’Europa”.