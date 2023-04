La memoria di Arera: nel 2023 le bollette tornano a salire

A darne conferma è stata la doccia fredda della memoria di Arera: nel 2023 le bollette tornano a salire. L’Authority per energia, reti e ambiente l’ha depositata in Commissione Finanze e Affari sociali in occasione dell’audizione del presidente, Stefano Besseghini, sul decreto Bollette. Insomma, la tregua è finita e in ordine all’elettricità, famiglie e piccole imprese dovranno spendere il 10% in più nel terzo trimestre dell’anno rispetto alla tariffe del trimestre in corso. E i rincari? Quelli andranno su del 25% fra ottobre e dicembre.

E veniamo al gas: il rialzo dovrebbe essere più contenuto ma evidente “per il terzo e quarto trimestre in rialzo, rispettivamente del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre”. Ecco uno stralcio della relazione di Besseghini: “A gennaio 2023 si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto a dicembre 2022” E poi: “Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale, dal lieve aumento legato alla spesa per il trasporto e per la gestione del contatore (+0,3%) e dal nuovo livello di copertura degli oneri di sistema”.

Gennaio e febbraio, cosa è successo

E febbraio? Lì “si è determinata un’ulteriore diminuzione del 13% del prezzo del gas naturale mentre a marzo 2023 si è registrato un ulteriore calo del 13,4% (inclusi gli effetti delle misure di aiuto). Ciononostante, ricorda l’Arera, le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi “hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente”.