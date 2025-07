La memoria di Paolo Borsellino e la lotta contro la mafia

Trentatré anni dopo la strage di via D’Amelio, ci troviamo ancora a chiedere verità e giustizia per Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Diciamoci la verità: i discorsi ufficiali sono pieni di retorica, ma la realtà è ben diversa. La lotta contro la mafia non può ridursi a semplici commemorazioni; implica un impegno concreto e un’analisi profonda delle dinamiche che hanno portato a questa tragedia.

Eppure, il tempo sembra aver attutito il ricordo, mentre il potere spesso si rifugia in parole vuote per mascherare la sua inazione.

Il contesto della strage di via D’Amelio

La strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, ha rappresentato un momento cruciale nella lotta contro la mafia. Paolo Borsellino, simbolo della giustizia e della legalità, è stato ucciso a pochi mesi dall’assassinio dell’amico e collega Giovanni Falcone. Ma ciò che spesso viene dimenticato è il contesto più ampio in cui queste uccisioni si inseriscono: la collusione tra potere politico ed economico, che ha alimentato il malaffare e ha favorito l’impunità di molti. Qual è il vero prezzo che abbiamo pagato per questa complicità? Le parole del presidente Mattarella, che sottolineano la forza della democrazia contro le intimidazioni mafiose, suonano bene in un discorso ufficiale, ma non possono nascondere il fatto che la verità è ancora lontana.

In questi trentatré anni, abbiamo assistito a inchieste che si sono arenate, a depistaggi e a tentativi di insabbiare le informazioni. L’idea che la democrazia sia stata più forte è un’illusione se non si accompagna a un reale impegno nel garantire giustizia e verità. Ma ci siamo mai chiesti perché la memoria di Borsellino e Falcone venga spesso relegata a un evento annuale, quasi un rito da celebrare per non dimenticare?

Fatti scomodi e inchieste in corso

Attualmente, la Procura di Caltanissetta sta indagando su filoni legati alla mafia e agli appalti, cercando di ricostruire il mosaico di collusioni e complicità che potrebbero aver portato alla strage. Ma la realtà è meno politically correct: le indagini non sono mai state semplici e spesso si sono scontrate con un muro di omertà. In questo panorama, le coperture massoniche e le connessioni tra mafia e istituzioni emergono come elementi critici, rendendo la ricerca della verità un compito arduo e rischioso. So che non è popolare dirlo, ma è fondamentale riconoscere che la lotta alla mafia non può limitarsi a commemorazioni e dichiarazioni di intenti.

Occorre un cambio di paradigma, un approccio che metta in discussione le strutture di potere e che non abbia paura di affrontare la verità, per quanto scomoda essa possa essere. La giustizia non è solo un obiettivo, ma un processo continuo che richiede coraggio e determinazione. Quante volte abbiamo sentito promesse di cambiamento che si sono rivelate vuote? È tempo di passare dalle parole ai fatti.

Conclusioni e riflessioni necessarie

La memoria di Paolo Borsellino e dei suoi uomini deve servire da monito per tutti noi. Non possiamo permetterci di dimenticare, né di ridurre la loro lotta a un semplice ricordo. Il re è nudo, e ve lo dico io: la mafia non è un fenomeno del passato, ma una piaga ancora presente nella nostra società. La vera sfida oggi è quella di mantenere viva l’attenzione e di non lasciare che l’indifferenza e il silenzio prevalgano.

In un momento in cui le celebrazioni si susseguono, è fondamentale che ognuno di noi si chieda: cosa stiamo facendo per onorare realmente la memoria di Borsellino? La risposta non è semplice, ma deve partire da una riflessione profonda su cosa significhi combattere la mafia nella quotidianità. È tempo di risvegliare il pensiero critico e di non accontentarci delle risposte facili. La lotta alla mafia non è solo un dovere civile, ma un atto di amore per il nostro Paese.