"La mia famiglia a Taipei", in sala dopo il premio alla Festa di Roma

Il film che ha vinto la Festa del Cinema di Roma, “La mia famiglia a Taipei” arriva nei cinema il 22 dicembre. La regista taiwanese Shih-Ching Tsou lo ha scritto insieme a Sean Baker, il regista premio Oscar di “Anora”, che lo ha anche montato e prodotto.

“La mia famiglia a Taipei” mostra diverse generazioni di donne nelle strade di Taiwan ed è un delicato dramma familiare che intreccia tradizione e modernità.

La regista racconta infatti il ritorno di una famiglia in una città che è insieme luogo di memoria e di rinascita, una Taipei frenetica e piena di luci e colori, filtrata dallo sguardo innocente di I-Jing, una bambina di 5 anni interpretata dall’incantevole Nina Ye. Mentre la madre single fronteggia i debiti gestendo un chiosco in un mercato notturno e la sorella maggiore contribuisce con un lavoretto part-time, la bambina esplora con meraviglia la nuova vita città: le strade, le bancarelle, le luci della metropoli.

Shih-Ching Tsou, dopo il lungo sodalizio con il premio Oscar Sean Baker, firma dunque una storia intima e urbana con protagoniste fragili e potenti.