La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani: testo e significato del brano che Irama porta al Festival di Sanremo 2022.

Irama si esibisce al Festival di Sanremo 2022 con Gianluca Grignani. Per la serata dedicata alle cover, in scena venerdì 4 febbraio, i due artisti hanno scelto un brano bellissimo: La mia storia tra le dita. Scopriamo il testo e il significato della canzone.

La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani: testo

Sai penso che

Non sia stato inutile

Stare insieme a te

OK, te ne vai

Decisione discutibile

Ma sì, lo so, lo sai

Almeno resta qui per questa sera

Ma no che non ci provo, stai sicura

Può darsi già mi senta troppo solo

Perché conosco quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso già una volta

Mi ha aperto il paradiso

Si dice che

Per ogni uomo

C’è un’altra come te

E al posto mio quindi tu troverai qualcun altro

Uguale no, non credo io

Ma questa volta abbassi gli occhi e dici

Noi resteremo sempre buoni amici

Ma quali buoni amici maledetti

Io un amico lo perdono

Mentre a te ti amo

Può sembrarti anche banale

Ma è un istinto naturale

E c’è una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te

Si chiaman guai

Ed per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo

Per sentirmi più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo

Va anche perdonato

E invece tu

Tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita

Ora che fai

Cerchi una scusa

Se vuoi andare vai

Tanto di me

Non ti devi preoccupare

Me la saprò cavare

Stasera scriverò una canzone

Per soffocare dentro un’esplosione

Senza pensare troppo alle parole

Parlerò di quel sorriso

Di chi ha già deciso

Quel sorriso che una volta

Mi ha aperto il paradiso

E c’è una cosa che io non ti ho detto mai

I miei problemi senza te

Si chiaman guai

Ed per questo che mi vedi fare il duro

In mezzo al mondo

Per sentirmi più sicuro

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato

Ricorda a volte un uomo

Va anche perdonato

E invece tu

Tu non mi lasci via d’uscita

E te ne vai con la mia storia fra le dita

Il significato della canzone

La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani ha un significato profondo e struggente. Racconta la fine di una storia d’amore, dove è la donna a prendere la decisione di allontanare il partner. Quest’ultimo non vuole lasciarla andare e fa di tutto per trattenerla al suo fianco. Come avviene in molte rotture, lei promette di rimanere amici, ma “quali buoni amici maledetti, io un amico lo perdono, mentre a te ti amo“.