La militante della Lega No Green Pass Jona Mullaraj arrestata per traffico di droga al culmine di un blitz scaturito dal "tradimento" di un complice

Arriva in queste ore la notizia che la militante della Lega e No Green Pass Jona Mullaraj è stata arrestata per traffico di droga: secondo un’indagine coordinata dal sostituto Carlo Cinque la 36enne sarebbe coinvolta in un vasto giro di spaccio fra Brianza ed hinterlad di Milano.

Militante della Lega arrestata per droga: la Mullaraj nella rete dei carabinieri di Desio

A quel traffico hanno messo fine i Carabinieri guidati dal maggiore Luigi Perrone e nella rete dei militari è caduta anche la Mullaraj, che il Corsera definisce “una specie di signora della droga”. Ma chi è la fermata? Militante attiva della Lega e vicina sui social ai movimenti no green pass e no vax. Ma per i militari della Benemerita di Desio la Mullaraj sarebbe anche altro: una pusher di alto bordo tradita da un complice.

Sarebbe stata tradita da un complice la militante della Lega arrestata per quasi mezza tonnellata di droga

Da chi di preciso? Gli atti di indagine dicono che si tratterebbe di un pregiudicato con un precedente per violenza sessuale. A lui il compito di custodire un carico da 450 chili di droga. Il momento clou dell’indagine ci sarebbe stato con il blitz dei militari in un garage di un condominio di Cesano Maderno, in Brianza.

Erano scattati cinque arresti in carcere validati dal Gip di Monza Angela Colella.

Ecco come gli inquirenti erano arrivati alla militante della Lega arrestata per droga

E pare che la Mullaraj di quel traffico fosse la referente apicale, solo che l’ex complice aveva simulato il furto della droga lasciando aperto il garage e un custode aveva chiamato i carabinieri perché mezza tonnellata di “fumo” un certo odore lo lascia. Poi c’era stato il blitz a casa del 45enne a Cesate, il ritrovamento di 80 di quei 450 chili e la “cantata” su chi ne avesse la presunta disponibilità, cioè la pasionaria leghista di Segrate.