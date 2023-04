La minaccia di un 32enne che poi picchia la madre: “Dammi i soldi”

Non era nuovo ad episodi del genere un 32enne siciliano che ha picchiato la madre al grido di “dammi i soldi”. Da quanto riportano i media locali e per fortuna della vittima l’uomo è stato arrestato dai carabinieri. I militari della territoriale erano intervenuti a fermare quel pestaggio brutale, culmine di una lunga serie di violenze a maltrattamenti in famiglia.

Picchia brutalmente la madre: “Dammi i soldi”

Tutto è accaduto a Francofonte, in provincia di Siracusa, con una madre maltrattata e minacciata dal figlio 32enne. Non sbagliano le testate che hanno definito “provvidenziale” l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione. I militari si erano attivati dietro segnalazione della Centrale Operativa di Augusta. A quel punto una “gazzella” si è recata nell’abitazione di una donna. Costei, in lacrime, “implorava aiuto a causa della violenza del figlio alla ricerca di soldi”.

Le botte riprese dalle telecamere

E ci sono prove regine: la scena sarebbe stata ripresa da alcuni sistemi di videosorveglianza che hanno documentato come l’aggressore abbia colpito la madre “con pugni e calci”. I carabinieri dell’equipaggio hanno dato assistenza alla donna ce è stata affidata ai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini. Contestualmente gli operanti hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia, associandolo al carcere di “Cavadonna”.