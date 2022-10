Durante il consueto video messaggio serale alla nazione ed al mondo arriva la minaccia di Zelensky ai soldati russi: "Lasciate Putin o morirete tutti"

La minaccia di Volodymyr Zelensky ai soldati russi arriva attraverso il suo consueto video messaggio: “Lasciate Putin o morirete tutti“. Il presidente dell’Ucraina lancia un monito e spiega che i nemici saranno “uccisi uno per uno”. L’intervento serale del capo dello stato di Kiev è stato durissimo: “Finché non risolvete tutti il problema con colui che ha iniziato tutto, che ha iniziato questa guerra insensata per la Russia contro l’Ucraina, sarete uccisi uno per uno, facendo da capri espiatori, per non ammettere che questa guerra è un errore storico per la Russia”.

“Lasciate Putin o morirete tutti”

Gli effetti della controffensiva in Donbass sono lo “scalino” su cui Volodymyr Zelensky ha poggiato la sua replica: “Lì hanno già iniziato a addentarsi: cercano i colpevoli, accusando alcuni generali di fallimenti. Questa è la prima campana che dovrebbe essere ascoltata a tutti i livelli del governo russo“.

“La bandiera ucraina è a Lyman”

E ancora: “La bandiera ucraina è a Lyman. In questa settimana abbiamo piantato più bandiere ucraine nel Donbass.

Tra una settimana ce ne saranno ancora di più”. Poi Zelensky ha fatto leva sulla ritirata russa da Lyman: “I combattimenti sono ancora in corso, ma lì non c’è traccia di pseudo-referendum“.