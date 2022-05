La ministra Bonetti a Elisabetta Franchi: “Il congedo di maternità non si tocca”

La ministra Elena Bonetti a Elisabetta Franchi: “Il congedo obbligatorio di maternità è un diritto intoccabile della mamma e del figlio"

La ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti replica in ordine allo spinoso argomento sollevato da Elisabetta Franchi e pur riconoscendo le difficoltà delle imprese mette subito in puntini sulle i in una intervista a Repubblica: “Il congedo di maternità non si tocca”.

Dopo le controverse dichiarazioni dell’imprenditrice sulle assunzioni “preferenziali” delle 40enni che sarebbero più prive di “ingombri” esistenziali la membra del governo, presente all’evento galeotto, ha detto la sua.

La ministra Bonetti replica ad Elisabetta Franchi

Quell’evento era stato organizzato dal Foglio e da Pwc e proprio in quella sede l’imprenditrice e titolare dell’omonima casa di moda aveva sostenuto che assumere le 40enni è il solo modo per evitare danni economici.

Poi aveva spiegato: “A quell’età le donne sono già sposate, hanno già avuto figli o si sono già separate”. E la titolare sul tema del governo Draghi replica prima di tutto parlando di “frasi forti, che hanno evidenziato criticità e discriminazioni, e mettono in luce anche reali difficoltà delle aziende nei confronti del lavoro femminile e della maternità. Alle quali ho risposto spiegando quali misure concrete, a cominciare dal Family act, il governo ha messo in campo proprio per evitare questa discriminazione.

Dagli asili nido ai congedi parentali per i padri”.

“I congedi parentali non si toccano”

Il tema cardine è quello dei congedi parentali e Bonetti ha risposto così: “Il congedo obbligatorio di maternità è un diritto intoccabile della mamma e del figlio. Un tempo fondamentale da proteggere. Poi se un’imprenditrice vuole tornare in azienda a 48 ore dal parto, libera di farlo”.