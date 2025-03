La Missione "Chi ha sete venga a me" di Riccione

Roma, 19 mar. – Il 18 marzo si è tenuta una diretta streaming sul canale YouTube di PREGAUDIO per presentare la missione di evangelizzazione “Chi ha sete venga a me”, organizzata dalla Diocesi di Rimini in collaborazione con le realtà del Punto Giovane, la comunità Nuovi Orizzonti, le Sentinelle del Mattino di Pasqua e Ra.Dio.Luce. L’evento, moderato da Simona Mulazzani, direttrice di Icaro TV, ha visto la partecipazione di S.E. Mons. Nicolò Anselmi (Vescovo di Rimini), Don Franco Mastrolonardo, Don Davide Banzato, Don Gianni Castorani e Rachele Consolini. La missione si svolgerà dal 13 al 17 agosto 2025 a Riccione, in occasione del Santo Giubileo, e prevede attività di evangelizzazione sia in spiaggia che per le strade della città.

L’iniziativa nasce dalla crescente necessità di rispondere al disagio giovanile, fenomeno in aumento negli ultimi anni. Secondo recenti studi, nel 2024 oltre 16 milioni di italiani hanno manifestato disturbi psicologici di media e grave entità, con un incremento del 6% rispetto al 2022. In particolare, il 49,4% dei giovani tra i 18 e i 25 anni ha sofferto di ansia e depressione a causa dell’emergenza sanitaria. I dati del disagio sono in esponenziale aumento e coinvolge sempre ragazzi e ragazze in età adolescenziale.

In un video messaggio il Vescovo Anselmi ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani spazi di ascolto e condivisione: “Sono molto contento che, in questo anno giubilare, la nostra diocesi di Rimini ospiti nuovamente una missione giovanile. È bello pensare ai giovani che, nelle nostre strade, piazze e spiagge, di giorno, di sera e persino di notte, incontrano altre persone, coetanei, famiglie, portando loro l’annuncio dell’amore di Dio, che si è manifestato attraverso Gesù. Oggi più che mai abbiamo bisogno di parole di pace, fraternità e amore. Sono certo che questa missione porterà frutti, prima di tutto in chi sceglierà di viverla in prima persona. Sono felice che tante realtà ecclesiali si uniscano in questo progetto, perché il bene seminato non si esaurisce nel momento dell’incontro, ma continua a germogliare nei giorni e nei mesi successivi, trasformando cuori, pensieri e atteggiamenti.”

In un periodo storico segnato da crescenti sfide per le nuove generazioni, la Diocesi di Rimini accoglie nuovamente le realtà che hanno promosso questa speciale iniziativa pastorale che vanta una lunga tradizione nell’evangelizzazione di strada e di spiaggia. Fin dal suo esordio nel 2003, ha rappresentato un laboratorio permanente per la formazione di tanti giovani missionari provenienti da tutta Italia che sono poi tornati nelle proprie realtà ecclesiali e diocesi potendo replicare iniziative missionarie e di ascolto verso i giovani. Non solo, come emerso dalle testimonianze durante la diretta, sono migliaia i giovani incontrati in questi 22 anni di missioni che si sono succedute e tanti di questi sono stati strappati da veri e propri inferni esistenziali uscendo da dipendenze o da problematiche complesse, grazie alle diverse realtà che offrono un percorso concreto di post-missione. Come è stato ricordato durante la diretta, in un periodo dove sembrano prevalere le divisioni e le conflittualità, la missione di Riccione è da tanti anni un esempio straordinario di collaborazione tra diverse realtà ecclesiali e carismi, puntando ad un’unità che non sia uniformità ma valorizzazione delle diversità per l’evangelizzazione e il servizio ai giovani e alla Chiesa diocesana. Papa Francesco ha più volte sottolineato il ruolo centrale dei giovani nella missione. In una delle sue catechesi, ha affermato: “Andate – dice il Risorto -, non a indottrinare, non a fare proseliti, no, ma a fare discepoli, cioè a dare a ognuno la possibilità di entrare in contatto con Gesù, di conoscerlo e amarlo liberamente.” Questa esortazione risuona fortemente nell’iniziativa di Riccione, che mira a offrire ai giovani un’occasione di ascolto, di incontro e strumenti per vivere esperienze autentiche di spiritualità. Quest’anno, la missione assume un significato particolare, inserendosi nelle celebrazioni del Giubileo. Il programma della missione prevede momenti di formazione, catechesi, workshop e attività di evangelizzazione sia diurna che notturna, come “La Luce nella Notte”. Le iscrizioni, aperte ai giovani dai 18 ai 35 anni, inizieranno il 19 marzo, in occasione della Solennità di San Giuseppe, e si chiuderanno il 31 maggio.

Durante la diretta è stato annunciato che in preparazione alla missione, verranno realizzati dieci podcast disponibili su PREGAUDIO, curati da Don Davide, Don Gianni, Don Franco e Rachele, che tratteranno temi legati all’evangelizzazione e alla spiritualità.

La Diocesi di Rimini invita tutti i giovani interessati a partecipare a questa esperienza unica di fede e condivisione, per riscoprire insieme la bellezza dell’incontro con Cristo e portare un messaggio di speranza nelle strade e sulle spiagge di Riccione.